Мы допускаем военное вторжение России в Беларусь, - Данилов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио НВ.

По словам Данилова, Беларуси грозит такая же оккупация, как и частям Донецкой и Луганской областей.

"Причем эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная. Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, "дипломатическим путем", как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе", - сказал он.

Напомним. в последнее время отношения между Беларусью и Россией резко ухудшились на фоне неудачных переговоров о создании союзного государства.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о невозможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.