Нардеп от ОПЗЖ, фигурант дела о посягательстве на территориальную целостность, Гнатенко претендует на должность судьи Конституционного суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует декларация политика о доходах, которую он подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 20 февраля.



До избрания в Верховную Раду в 2019 году Гнатенко в течение 13 лет был мэром Дружковки Донецкой области.



В декларации Гнатенко указал, что его семье принадлежит дом в Дружковке площадью 438,9 м² и два земельных участка в Донецкой области. Недвижимость в Киеве нардеп не декларировал.



В 2019 году за работу городским головой Гнатенко получил 410,6 тыс. грн зарплаты. В Верховной Раде ему выплатили 167,1 тыс. грн зарплаты и 156,8 тыс. грн на компенсацию расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Пенсия Гнатенко за 2019 год составила 107,5 тыс. грн.



На счетах в трех банках – "Сбербанке", "ПриватБанке" и ПУМБ – семья Гнатенко хранит ‭474,3 тыс. грн.



Автомобилей у нардепа и членов его семьи нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избранный нардепом в Донецкой области Гнатенко фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность, - СБУ



В биографии Гнатенко, опубликованной на сайте движения "Чесно", сказано, что он окончил Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение" и Донбасскую государственную машиностроительную академию по специальности "Финансы".



Во время избирательной кампании в 2019 году СБУ сообщала, что Гнатенко фигурирует в уголовном производстве о посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным спецслужбы, он способствовал проведению сепаратистского "референдума" в Дружковке в мае 2014 года, когда город был захвачен боевиками.



Сейчас в КСУ 15 судей, по закону, он должен состоять из 18. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей.





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