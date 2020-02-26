США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Об этом Помпео заявил на пресс-конференции 25 февраля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Глава Госдепа обвинил Пекин и Тегеран в цензуре и попытках скрыть серьезность эпидемии. В качестве примера он привел ситуацию с журналистами The Wall Street Journal, которых выслали из Китая.

"Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медицинскому персоналу свободно говорить и проводить исследования, китайские чиновники и другие страны были бы гораздо лучше подготовлены к решению этой проблемы", - отметил он.

Помпео подчеркнул, что Иран "рассказать правду" о распространении коронавируса, ибо реальный масштаб может быть значительно больше, чем официальные данные иранских властей. В настоящее время Иран является второй страной в мире по количеству жертв коронавируса.

"Все страны, включая Ираном, должны рассказать правду о коронавирус и сотрудничать с международными организациями", - резюмировал он.

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