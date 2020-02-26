Экс-президенты Польши Квасьневский и Коморовский призвали власти страны облегчить жизнь украинским заробитчанам

Об этом говорится в совместном обращении к правительству Польши, которое обнародовали во вторник экс-президенты Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Удержание высокого темпа экономического развития возможно благодаря мигрантам из Украины, которые выбрали Польшу в качестве места работы, а все чаще - и проживания", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

Как отметили экс-президенты, с 2020 года Германия значительно упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, следствием чего может стать отток рабочих рук из Польши - особенно высококвалифицированных специалистов.

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"К сожалению, в этой сфере мы видим отсутствие стратегических решений польского правительства", - констатируют политики.

По их мнению, из-за сложного миграционного законодательства теряют польские работодатели - и в целом ухудшается имидж Польши.

"Мы призываем немедленно сделать шаги к разработке долгосрочной миграционной политики в сотрудничестве с экспертными центрами, органами местного самоуправления и профсоюзами", - говорится в обращении.

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в РП.

По разным данным, в Польше работает до полутора миллиона граждан Украины.

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Как ожидается, основы новой миграционной политики Польши правительство страны обнародует через полгода.