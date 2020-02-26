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26.02.20 07:52

Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс.

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека скончались.

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Напомним, по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.

Ранее в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.

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