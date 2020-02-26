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26.02.20 08:16

Количество инфицированных коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 100 человек

В Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека.

Количество инфицированных коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 100 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня - 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.

По состоянию на 26 февраля, подтверждено 81 002 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 762 человек умерли, 30 098 - выздоровели.

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В Южной Корее количество зараженных увеличилось почти в два раза за два дня, сейчас инфицированы 1 146 человек, Японии – 170, Иране -95.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на 24 февраля, в Италии умерли уже шесть человек, инфицированных коронавирусом.

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