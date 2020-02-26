Сегодня Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации

Шесть лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения "внеочередной сессии" Верховной Рады Крыма. Тогда возле здания крымского парламента по инициативе Меджлиса собралось около 12 тысяч крымских татар. Они держали в руках свои национальные флаги и флаги Украины. Митингующие скандировали: "Слава Украине - Героям слава!", "Банду геть!", "Крым - Украина!". В противоположность этому митингу был организован митинг "Русского единства", руководимый кремлевской марионеткой Сергеем Аксеновым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как известно, еще 20 февраля российские войска начали оккупацию Крыма. На полуострове появились грузовики без номеров, так называемые зеленые человечки - российские военные, как впоследствии подтвердил президент России Владимир Путин.. В то же время произошло создание и вооружение иррегулярных вооруженных формирований наемников, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК сообщила о подозрении 10 "судьям", преследовавшим проукраинских активистов после оккупации Крыма

26 февраля, в результате столкновений возле здания Верховной Рады Крыма, два человека погибли и несколько десятков получили ранения. Впоследствии, после оккупации полуострова, следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело ("дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

Уже на следующий день, 27 февраля, спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Тогда же парламент Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении на полуострове "референдума" о присоединении к России. Планировалось, что "голосование" проведут 25 мая, однако затем его перенесли на 16 марта.

В течение следующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. "Зеленые человечки" захватили административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. Руководство России неоднократно утверждало, что эти вооруженные люди якобы не являются российскими военнослужащими. Однако после оккупации полуострова и проведения там фейкового "референдума о статусе Крыма" россияне признали, что "зеленые человечки" были военнослужащими ВС РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение оккупированных Крыма и Донбасса одинаково приоритетны для Украины, - Разумков

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал обращение президента Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины. В свою очередь, СНБО Украины в связи с агрессией России принял решение привести вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.

Международные организации признали оккупацию полуострова незаконной и осудили действия России. В частности, за это время были приняты четыре резолюции ООН относительно Крыма. В то же время ряд западных стран ввел против РФ экономические санкции.

С тех пор прошло шесть лет, а ситуация на оккупированном Россией украинском полуострове остается напряженной: оккупанты выбрали тактику запугивания и террора местного населения. Сейчас в оккупированном Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Волна за волной проходят репрессии, обыски и незаконные задержания. Страна-агрессор цинично пренебрегает основополагающими правами и свободами человека и международным правом.

Сегодня в 19:00, под зданием посольства Российской Федерации в Киеве состоится акция "6 лет оккупации Крыма - 6 требований к агрессору", посвященная 6-й годовщине оккупации Крыма. Организаторы "призывают всех неравнодушных прийти к посольствам и консульствам государств-агрессора и призвать освободить оккупированные территории".