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26.02.20 08:55

Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать. ВИДЕО +ИНФОГРАФИКА

Минздрав обнародовал видеоматериалы об алгоритме действий в случае подозрения на инфицирование коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, на сайте Минздрава опубликованы два мультфильма, которые рассказывают как  защититься от коронавируса.

Прежде всего, Минздрав призывает граждан придерживаться обычных мер предосторожности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 715 человек, инфицированы более 78 тыс., выздоровели - 29,7 тыс.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Как сообщается на сайте Минздрава, основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, туристам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Использованную платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
- избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, поскорее обратитесь к врачу и сообщите ему прелварительную историю путешествий;
- посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
- не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 01
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 02
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 03

Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 04

Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 05
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 06
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 07
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 08
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 09
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 10
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 11
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 12
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 13
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 14
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 15
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 16
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 17
Минздрав создал мультфильмы о коронавирусе: как уберечься и что делать 18
Инфографика: сайт Минздрава

Напомним, в настоящее время ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

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