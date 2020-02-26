Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов.

Выполняя распоряжение областной власти Ломбардии, от 25 февраля дипломатическое учреждение в Милане приостановило прием граждан на неопределенный срок во избежание скопления людей, чтобы не разносить инфекцию за пределы региона, в котором обнаружено наибольшее количество инфицированных. При этом работники консульства продолжают работать в обычном режиме, телефон работает круглосуточно, выдают только неотложные документы в экстремальных случаях.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", - сообщил Горяйнов.

Дипломат советует соотечественникам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить путешествия именно в северные области полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.

Ранее сообщалось, что в Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека.

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