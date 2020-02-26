Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.02.20 09:34

Мир не готов к распространению коронавируса, - глава международной группы экспертов ВОЗ

Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку.

италия,коронавирус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.

"Большой вывод для мира - он просто не готов", - сказал Эйлворд.

По его словам, коронавирус является "быстро нарастающей эпидемией в разных местах, с которой приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию".

Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой из-за коронавируса, - генконсул Горяйнов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100