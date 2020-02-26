Мир не готов к распространению коронавируса, - глава международной группы экспертов ВОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider.
"Большой вывод для мира - он просто не готов", - сказал Эйлворд.
По его словам, коронавирус является "быстро нарастающей эпидемией в разных местах, с которой приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию".
Эйлворд отметил, что страны должны предотвратить возможную пандемию. Но у некоторых из них нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.
"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.