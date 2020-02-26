Сурков о Зеленском: Не лох... В Париже все приняли его за президента. У него необыкновенная легкость в мыслях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сурков рассказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта "Актуальные комментарии".

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал он.

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Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.

После ряда двусторонних разговоров лидеры "Нормандской четверки" собрались вместе. Их переговоры прервали для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина — первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора.

Она длилась около 1 часа 20 минут и завершилась после 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). В это время Меркель и Макрон были на рабочем ужине. После личной встречи с главами Германии и Франции присоединились и Зеленский с Путиным.