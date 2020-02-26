Зеленский выбирает нового премьер-министра: Аваков, Витренко, Тигипко, - поиск продолжается, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабмина, - Стефанчук

"Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений", - отмечает он.

"Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский? Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка "Приват" совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна", - пояснил Бутусов.

"В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях", - добавил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слухи про отставку Богдана - это только начало смены команды Зеленского. В феврале-марте мы будем свидетелями отставки правительства, - Луценко

"Юрий Витренко, один из руководителей "Нафтогаза" – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но, вместе с тем, в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности", - отметил Бутусов.

"Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается", - сообщил журналист.

"Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим. Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас пока еще не сочетаются", - резюмировал Бутусов.