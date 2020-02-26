В международных пунктах пропуска на Черниговщине людям измеряют температуру выборочно

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Черниговского пограничного отряда, передает Цензор.НЕТ.
По словам помощника начальника Черниговского пограничного отряда Александра Дудко, решение об измерении температуры принимается по результатам собеседования с гражданами, которые пересекают границу. Больше внимания уделяют тем, кто едет из аэропортов или недавно был в странах, где зафиксированы случаи короновируса.
"В международных пунктах пропуска бесконтактные термометры, маски, обученный персонал. Мы готовы действовать в случае необходимости", - сказал Дудко.