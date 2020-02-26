Крымскотатарский телеканал ATR не лишится господдержки, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.

Позже, ATR сообщили о блокировании финансирования.

Позже крымскотатарский телеканал ATR обратился в Европарламент и Еврокомиссию за финансовой помощью.

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