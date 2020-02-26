COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже более 30 тыс. человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 26 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 81 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2762 - летальные. Выздоровели уже 30109 человек", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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В Минздраве также напомнили, что 24 февраля 2020 г. состоялся пресс-брифинг Генерального директора ВОЗ по COVID-19, где были объявлены первые результаты миссии в Китай. Команда сделала ряд выводов о передаче вируса, тяжести заболевания и влиянии принятых мер. Они обнаружили, что эпидемия в Китае достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается. Уровень смертности составляет от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами Ухани. Для людей с легким течением заболевания срок выздоровления составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелым течением выздоравливают в течение трех-шести недель.

В ведомстве также отметили, что с 20-й часов 24 февраля у всех людей, кто будет приезжать из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, будут проверять уровень температуры тела.