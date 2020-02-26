Пристайко предложил основать Крымский международный форум: "Сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Age of Crimea" в Киеве в среду заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Таким образом подход "сначала Донбасс, потом Крым не есть умным, более того является глубоко ложным. Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, на всех форумах по безопасности. Более того, в качестве сдвига может быть важным основание отдельного Крымского международного форума. И пускай сначала без России, мы потом заставим ее сесть за стол переговоров", - отметил он.

Пристайко подчеркнул необходимость усиления внимания международного сообщества на оккупированном Крыме.

"Необходимо усилить внимание всего международного сообщества на оккупированный Крым. Тяжелые бои и огромные потери на Донбассе в 2014-2015гг заставили нас ограничить Минские договоренности только вопросами Донбасса. Возможно, именно это содействовало определенной маргинализации проблемы Крыма, которая отошла несколько на второй план в мировой политике. Россия вообще считает, что Крым - это закрытый вопрос, который не подлежит рассмотрению", - заявил он.

Пристайко подчеркнул что нигде в Минских договоренностях не сказано, что вопрос оккупированного Крыма снимается с повестки дня или переносится на потом.

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