Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гонарук.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также во всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению.

"Одобрили соответствующие изменения в закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Документ будет передан в парламент", - отметил Гончарук.

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