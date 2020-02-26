Аваков о "перлах" Суркова: "Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков.

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Напомним, ранее Сурков в интервью "Актуальным комментариям", заявил, что "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостоятельная Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?".