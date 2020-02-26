Санкции против РФ не надо отменять, они должны последовательно усиливаться, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе форума "Age of Crimea" в Киеве в среду заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Если же санкции не дают ожидаемого эффекта - это вовсе не означает, что их надо отменять, как раз наоборот... они должны последовательно усиливаться", - отметил он.

По его словам, международное политическое и экономическое давление на РФ должно стать еще более действенным, последовательным и интенсивным.

"Санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами. Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права - еще дороже", - подчеркнул Пристайко.

По словам министра, попытки перезагрузки отношений с Россией без выполнения ней требований только поощряют ее на военные авантюры.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

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