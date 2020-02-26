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26.02.20 12:24

"Категорически не согласны с формулировкой": Кремль отреагировал на Указ Зеленского об учреждении Дня сопротивления Крыма российской оккупации

Установление в Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане "приняли решение воссоединиться с Россией".

дмитрий,песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Реакция [Кремля на этот указ] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - сказал Песков.

"Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об издании Указа о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым, который будет отмечаться в Украине 26 февраля. Он также заявил, что вопрос Крым не снимается с повестки дня и не может стать "ценой для мира на Донбассе".

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