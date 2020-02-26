Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такой политики нет", - сказал он.

Песков также отметил, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей.

"Нет, об этом не может идти речь, - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли вектор украинского направления политики Кремля после ухода с президентского поста Петра Порошенко. - Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что минский комплекс мер является безальтернативным документом.

"Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать решением этой внутриукраинской проблемы", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что "это остается константой".

Песков, одако, оставил без комментариев высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения "Л/ДНР" в состав Украины.

Напомним, ранее бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью, опубликованном в издании "Актуальные комментарии", назвал принуждение силой к братским отношениям единственным методом, исторически доказавшим эффективность на украинском направлении. Он добавил, что вряд ли будет изобретен какой-то другой метод.