Кабмин выделил 11,6 млн грн на единовременную помощь семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО, - Гончарук

"Правительство направило 11,6 млн грн на единовременную денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения", - написал Гончарук в своем Telegram-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Так, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

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