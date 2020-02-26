17-летний парень угнал в Ривном маршрутку и возил по городу пассажиров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Рівне вечірнє".

Инцидент произошел с маршруткой номер 51. Около половины седьмого утра полицейские остановили ехавший по центру микроавтобус и задержали "водителя" и пассажиров — троих мужчин.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Натальи Воеводы, к ним поступил вызов о похищении транспортного средства. Отсутствие маршрутки на месте обнаружил ее водитель, когда вышел из дома. Он пояснил, что оставил ключи и документы внутри микроавтобуса.

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Остановившие маршрутку полицейские выяснили, что за рулем — 17-летний житель Малого Алексина. Он пояснил патрульным, что шел по улице, увидел маршрутку с оставленными внутри ключами и решил покататься. В полиции отмечают, что парень был трезвым.

На место происшествия прибыл его отец, а также настоящий водитель маршрутки. Пассажиров отпустили, юноша дает пояснения полицейским.

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