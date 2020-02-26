Встреча глав МИД в "нормандском формате" может состояться через месяц, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Есть работа на всех уровнях, есть работа на уровнях советников. Мы планируем - министры иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи в "нормандском формате", - отметил он.

По словам Пристайко, встреча может состояться тогда, когда будет виден определенный прогресс.

"Она может быть тогда, когда мы увидим определенный прогресс, ради которого мы соберёмся. Я думаю, мы планировали с немецким моим коллегой где-то через месяц. Для этого мы соберём министров России, Франции и все вместе встретимся, сможем понять, как мы продвигаемся вперёд и что мы готовим лидерам для встречи", - объяснил он.

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