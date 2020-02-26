Без закрепления "особого статуса" Донбасса встречи в "нормандском формате" не будет, - Лавров

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Лаврова, говорить о подготовке нового саммита в "нормандском формате" можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", — сказал Лавров.

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Еще одно требование России — подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".

"Мы будем говорить о сроках саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять уже в ходе саммита (попыток. — Ред.) разрушать достигнутые договоренности", — добавил Лавров.

По его словам, перед саммитом в Париже была договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения, однако на самой встрече президент Украины Владимир Зеленский эту договоренность "переиграл".

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