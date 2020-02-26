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26.02.20 13:11

И.о. главы "Укрэнерго" назначен Кудрицкий

Решение принял наблюдательный совет национальной компании.

владимир,кудрицкий

Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель департамента внешних коммуникации и международного сотрудничества "Укрэнерго" Мария Цатурян, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно решению наблюдательного совета до момента завершения конкурса по отбору главы компании выполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий", — написала она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, глава правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подал в отставку. Причиной решения он назвал "олигархическое и политическое влияние в энергетике".

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И.о. главы Укрэнерго назначен Кудрицкий 01

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