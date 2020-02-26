"Планом Б", о котором говорил Президент, может стать введение миротворческой миссии на Донбасс, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду.

"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б", но это не означает, что "план Б" - это бетонная стена высотой 6 метров. Мы скорее говорим... например, это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, но это какое-то изменение, которое позволило бы нам продвинуться вперёд. Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - сказал он журналистам.

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Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.