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26.02.20 13:19

Наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов из жилых кварталов на Донбассе, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

разведка

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов разрушается личное имущество, а также происходит дополнительное минирование подступов к позициям.

При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из собственных минных полей подорвался военнослужащий 1 АК. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил

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