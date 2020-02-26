Украина считает пропавшими без вести на оккупированных территориях или в РФ до 500 человек, - Пристайко

"Мы считаем, где-то до 500 людей, которые исчезли без вести... Именно потому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен "Красный крест", который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к пребольшому сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи", - сказал он журналистам на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что эта цифра касается всех, кто находится на территории оккупированного Крыма, на оккупированной части Украины и тех, кто находится в тюрьмах РФ. По его словам, все эти группы принимаются к рассмотрению на будущий обмен.

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