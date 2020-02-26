"Украина" вместо "отечества": МОН изменило название школьного предмета

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобразования, соответствующее постановление правительство приняло 26 февраля.

"Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защиту Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - заявила министр образования и науки Анна Новосад.

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"Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленный "Защита Украины", отображались и в учебниках, по которым учатся ученики. Так изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно", - добавила министр.

"Защита Украины" - обязательный для изучения в 10-11 классах предмет. По данным Минобразования, его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.