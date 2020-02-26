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26.02.20 13:39

За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 10 человек, с начала эпидсезона - 48, - Минздрав

За прошедшую неделю (17.02-23.02) ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% - дети.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 000 населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.

Также отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в г. Киев сохраняется не эпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

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В Минздраве также напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости. https://bit.ly/2RXBxxs .

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 25 из 71 образца материалов определены вирусы гриппа: 13 - типа А (Н1) pdm09, 9 - типа а не субтипированный, 3 - типа B.

За неделю получено сообщение о десяти летальных случаях вследствие осложнений гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 48 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

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