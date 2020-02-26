Замглавы Минздрава Ляшко будет назначен главным санитарным врачом Украины, - Скалецкая

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение о восстановлении этой должности было принято "по просьбе президента".

Я с сентября постоянно говорила специалистам в Минздраве о необходимости подготовить инструкцию и порядок реагирования на эпидемические угрозы и опасности. ... На сегодня у нас уже есть несколько разработанных документов и проект закона о системе общественного здоровья, который должен упорядочить эти вопросы и дал бы четкий ответ на то, каким должен быть контроль. То есть, на сегодня принятие решения о назначении санитарного врача является необходимым шагом, пока мы не получим новый закон", - рассказала Скалецкая.

На вопрос журналиста, будет ли это ее заместитель Виктор Ляшко, Скалецкая ответила утвердительно.

"Да. То есть это будет уже определенная контролируемая ситуация. Но я надеюсь, что парламент поддержит законопроект и он очень быстро пройдет все необходимые процедуры. СЭС отменили из-за ее недостатков, однако вместо того, чтобы исправить их, саму систему фактически просто ликвидировали, не заменив чем-то другим, не дав ответ - а как эти функции должны выполняться?" - добавила она.

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