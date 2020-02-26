Конкурс на должность главы Госагентства развития туризма выиграла Марьяна Олеськив

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Согласно данным на сайте Львовского городского совета, Марьяна Олеськив с марта 2016 года работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия "Центр развития туризма". В течение 1999-2004 годов она училась во Львовском национальном университете им. И. Франко по специальности "Экономика предприятия".

В дальнейшем несколько лет работала в одной из столичных компаний руководительницей отдела по работе с корпоративными клиентами. Поэтому в течение 2009-2010 годах как частная предпринимательница организовывала мероприятия и проводила политический консалтинг.

С 2011 года работала в Одесском городском совете как руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления культуры и туризма.

Читайте также: Назначены руководители Госагентств спорта, кино, искусств и образования в сфере искусств, - Кабмин

2 января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта пригласило к участию в конкурсах на должности руководителей семи новосозданных профильных институтов.

Речь шла о Государственном агентстве Украины по вопросам искусств, Государственном агентстве Украины по вопросам художественного образования, Государственном агентстве развития молодежи и гражданского общества.

Кроме того, руководителей искали в Государственное агентство спорта, Государственное агентство развития туризма, Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия.