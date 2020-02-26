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26.02.20 14:00

У 48 эвакуированных из Ухани коронавирус не обнаружен: результаты анализов остальных будут готовы в ближайшее время, - Данилов

У эвакуированных из Китая граждан, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус: 48 из них здоровы, результаты остальных еще не готовы.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу были взяты 89 проб у тех людей, которые приехали из Ухани, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению", - рассказал Данилов.

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Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в медцентре в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

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