ОП о совершившем самоподжог мужчине: По предварительным данным, он из Сумщины и имел проблемы с местными властями

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса Президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность мужчины.
"По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями", - добавили в ОП.
Напомним, ранее мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве.