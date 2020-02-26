Более 90% медучреждений готовы присоединиться ко второму этапу медицинской реформы, - НСЗУ

Об этом сообщила на брифинге и.о. председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) Оксана Мовчан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С начала приема заявлений около двух недель назад в Национальную службу здоровья подали свои предложения более 1,5 тысячи специализированных медучреждений системы здравоохранения. Это более 8500 заявлений на 26 пакетов медицинских услуг, то есть, на пакеты, покрывающие все виды медицинской помощи. 1,5 тысячи заведений — это более 90% всех больниц, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения", — сказала Мовчан.

Она добавила, что среди заведений есть те, которые подаются почти на все пакеты медицинских услуг, а есть те, которые подаются на отдельные пакеты. Также Мовчан объяснила, что большое количество пакетов подается не только в крупных городах, но и в райцентрах.

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Кроме того, по ее словам, к контрактации с НСЗУ присоединились более 50 частных медицинских учреждений.

"Это свидетельствует о том, что коммерческий медицинский центр опровергает мифы, что тарифы на лечение в стационаре экономически невыгодны", — отметила Мовчан.

Директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко опровергла сообщения о том, что следствием второго этапа реформы будет закрытие больниц.

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"Очень распространенным является миф о закрытии больниц и увольнении работников. На этом спекулируют политики. Для того, чтобы понять, какие больницы, предоставляющие услуги, как выстраиваются маршруты пациентов, у местного совета есть так называемый госпитальный совет, который принимает решения о госпитализации пациентов с определенными заболеваниями в определенные больницы. Больницы сейчас подаются к нам на контракт по 26 пакетам медицинских услуг, не больше. Количество этих пакетов зависит от мощности этих больниц, наличия персонала и оборудования", — сказала Бойко.

Она добавила, что контрактация лечебных учреждений предоставит намного больше финансовой свободы главным врачам, в том числе и относительно начисления заработной платы для медперсонала.

"Когда больница станет коммунальным некоммерческим предприятием, она получит больше возможностей распоряжаться средствами, которые ей поступают. Для таких больниц будет отменена тарифная сетка зарплат, и главный врач сможет устанавливать зарплату для работников либо через финансовый план больницы, согласованный с местными властями, либо же через коллективный договор между главным врачом и сотрудниками больницы", — сказала Бойко.

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Как известно, второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья. В частности, по этой схеме НСЗУ будет финансировать стационарное лечение таких тяжелых заболеваний, как инфаркт и инсульт в тех лечебных учреждениях, которые заключат контракт со Службой на этот вид медицинской помощи.