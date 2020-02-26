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26.02.20 14:47

Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше вне границ КНР, нежели на территории Китая.

коронавирус

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", — сказал он.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 чел., а за пределами КНР — на 427 чел.

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Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

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