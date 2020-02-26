Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", — сказал он.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 чел., а за пределами КНР — на 427 чел.

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Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

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