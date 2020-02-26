Освобожденные украинские рыбаки не могут вернуться домой из оккупированной Керчи из-за шторма, - "слуга народа" Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник.

"Погодные условия не позволяют сейчас это сделать (вернуться домой на собственном судне. - Ред.). На море шторм, поэтому ребята ждут момент, когда смогут выйти в море. Рыбаки на данный момент находятся в Керчи и держат связь с родными. Возможно, их родственники примут решение, чтобы ребята добрались домой другим способом, но они хотят вернуться на судне", - рассказал Мельник.

Напомним, 15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом собственника захваченного судна. На нем мужчина признается, что незаконно добывал камбалу.

16 февраля оккупационный "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков на 10 суток за отказ остановиться по требованию российских пограничников.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

25 февраля украинских рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, освободили.

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