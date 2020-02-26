"Новый канал" оспорил внесение российской телеведущей Варнавы в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года", - сказано в сообщении

Так, истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.

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Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.

Варнава - российская телеведущая, киноактриса, участница и хореограф шоу "Comedy Woman". В 2014 году она стала ведущей украинского телевизионного проекта "Кто сверху?" на Новом канале.

В марте 2017 года СБУ запретила Варнаве въезд в Украину сроком на пять лет из-за выступления в оккупированном Крыму.

21 марта 2019 года Министерство культуры Украины дополнило Варнавой "черный список" лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.