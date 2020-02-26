МВД РФ заявило о задержании четырех "украинских наркопроизводителей" и изъятии около тонны "синтетики"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их (наркотиков. - Ред.) изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", - рассказал Колокольцев.

В МВД сообщили, что задержанные с начала 2018 года по сентябрь 2019 года якобы синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из участков сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотиком альфа-PVP массой 7,6 килограмма.

На след предполагаемых организаторов криминального бизнеса силовикам удалось выйти после задержания их сообщников, доставлявших запрещенный товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского Федеральных округов. Двух украинцев российские полицейские задержали, остановив их автомобиль на Горьковском шоссе во Владимирской области.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе того же региона. В ней было изъято 368 килограммов альфа-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров и задержаны еще двое граждан Украины, подозреваемых в совершении преступлений. Позже в лесном массиве полицейскими также был найден тайник с альфа-PVP массой свыше 30 килограммов, а в соседнем гараже еще 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. По данным ведомства, общая масса сухого остатка наркотика, растворенного в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 килограммов.

Итогом оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились на протяжении пяти месяцев, стало возбуждение полицией уголовных дел по части 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ).

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