"Хотели сорвать обмен", - Пристайко об эскалации на Донбассе

Об этом Пристайко сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, последняя провокация на Донбассе, когда оккупанты пытались 18 февраля прорваться через линию разграничения, была направлена на срыв договоренностей, которые реализуются после встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Сейчас самая большая договоренность, которую мы ожидаем и над которой мы работаем, - это массовый обмен людей. Это очень сложная, очень чувствительная тема, которую легко сорвать проведением какой такой операции, в результате которой гибнут люди, как это произошло (в Луганской области)", - сказал Пристайко.

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"Простая и довольно примитивная провокация с убийством нашего солдата, по мнению ее организаторов, может привести к срыву этого процесса. Мы держимся до сих пор, имея более высокую цель", - отметил глава МИД.

Он уточнил, что провокация на Донбассе была совершена со стороны Российской Федерации и тех войск и наемников, которых поддерживает, финансирует, вооружает и обучает Россия.

Он добавил, что Украина хочет освободить тех, кто находится на территории оккупированного Донбасса, Крыма и в тюрьмах РФ.

Глава МИД сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не коммуницировал с президентом России Владимиром Путиным после этой провокации, но до нее у них был телефонный разговор. При этом его спросили, коммуницировала ли в целом Украина с Россией после этой провокации.

"Украина не только с Россией коммуницировала, Украина коммуницировала везде. Я только что вернулся из Нью-Йорка, где я встретился с генеральным секретарем ООН... с многими нашими коллегами. В каждом случае мы сообщали, что произошло, почему это происходит, показываем каждый раз каждую происходящую провокацию. Доносим, если провокации будут происходить - то сам мирный процесс под угрозой", - подчеркнул Пристайко.

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Также глава МИД уточнил, что со своим российским коллегой Сергеем Лавровым встречи не проводил.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.