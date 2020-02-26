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26.02.20 16:01

Посольство проверяет информацию о задержании в РФ 4 украинцев за производство наркотиков

Посольство Украины в РФ проверяет информацию о якобы задержании во Владимирской области "украинских наркопроизводителей и торговцев" и изъятие почти тонны синтетических наркотиков.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил 26 февраля директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Наше посольство в РФ пока проверяет эту информацию. Официальных сообщений от местных властей по данному инциденту наши диппредставительства в России не получали", - отметил он.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали большую нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти тонну синтетических наркотиков, среди задержанных - якобы граждане Украины.

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