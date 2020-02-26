Первый в Латинской Америке случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бразилии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду газета "Фолья ди Сан-Паулу".
Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. В Италии к настоящему моменту выявили наибольшее число случаев заражения вирусом среди остальных европейских стран.
Он обратился за помощью 24 февраля в одну из больниц Сан-Паулу после возвращения из поездки в Ломбардию. В настоящее время пациент изолирован, его состояние стабильно.
Минздрав Бразилии, как ожидается, позднее выступит с официальным заявлением по поводу выявления первого случая заражения COVID-19.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.
Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года.
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
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