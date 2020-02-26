Первый в Латинской Америке случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бразилии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом, посетил Италию с рабочей поездкой в период с 9 по 21 февраля. В Италии к настоящему моменту выявили наибольшее число случаев заражения вирусом среди остальных европейских стран.

Он обратился за помощью 24 февраля в одну из больниц Сан-Паулу после возвращения из поездки в Ломбардию. В настоящее время пациент изолирован, его состояние стабильно.

Минздрав Бразилии, как ожидается, позднее выступит с официальным заявлением по поводу выявления первого случая заражения COVID-19.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новых заражений коронавирусом теперь больше не в Китае, а во всем остальном мире, - ВОЗ

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского г.Ухань — административного центра провинции Хубэй — в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. чел., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Также на Цензор.НЕТ: Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса. ФОТОрепортаж