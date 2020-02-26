Нашу идеологию мы вернули к президентским выборам, когда в Зеленском увидел каждый что-то свое, - "слуга народа" Кравчук

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Уже полгода прошло, а мы решили, что в принципе наша идеология - она ​​такая, умеренность во всем. Этот центризм. С идеологией мы фактически вернулись к выборам президентским, когда каждый избиратель увидел в кандидате Владимире Зеленскому, что-то свое. Мы не хотим бросаться в какие-то крайности. Не надо радикальности", - сказала нардеп.

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Напмним, 15 февраля партия "Слуга народа" избрала в качестве своей идеологии "украинский центризм".

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