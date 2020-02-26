Потеря Крыма открыла Украине глаза на саму себя: мы поняли много своих прежних ошибок, - Бородянский

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время форума "Age of Crimea" (Время Крыма), который проходит в Киеве по случаю шестой годовщины сопротивления российской оккупации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крым открыл Украине глаза на саму себя. Крым научил нас быть Украиной, и мы поняли много своих прежних ошибок. Мы поняли, что если не создавать и не защищать свое собственное информационное пространство, то оно будет создано теми, кто считает само наше существование ошибкой", - сказал Бородянский.

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В этой связи министр напомнил, что крымский псевдореферендум состоялся 16 марта, а украинские телеканалы перестали быть доступными на полуострове уже с 5-го. Когда на Майдане звучала "Пливе кача...", крымчане получали информацию о расстрелах на Майдане через призму видения телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

"Мы реагировали с опозданием. Российская пропаганда постепенно переползла в медиа с украинской пропиской. Сегодня мы пытаемся изобрести рецепт информационных лекарств. Но, к сожалению, их не существует. Отсюда потребность поиска эффективного инструмента борьбы с дезинформацией. И одновременно - опасения создать репрессивную машину", - отметил Бородянский.

Он также добавил, что эти поиски указали еще на одну ошибку, которая нуждается в исправлении. "Это возобновление доверия к правоохранительным органам и, что крайне важно, к суду. Восстановление доверия в обществе в целом", - подчеркнул министр.