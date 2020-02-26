Чиновник Житомирской ОГА задержан на взятке 15 тыс. грн за выдачу разрешительных документов, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, чиновник ввел схему вымогательства денег от предприятий региона, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ или иным вредным производством. За беспрепятственное согласование технической документации и предоставление разрешений на работу злоумышленник требовал до 10 тыс.долл., в зависимости от коммерческих мощностей предприятия.

Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицос 15 тыс. гривен от фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг по оформлению документации на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, чиновнику объявлено о подозрении. Сейчас проверяется информация о других фактах коррупционных злоупотреблений чиновника и причастности должностных лиц ОГА к сделкам.