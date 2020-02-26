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26.02.20 16:37

Ветеран УПА Слипецкий из Запорожской области получил статус и удостоверение участника боевых действий. ФОТОрепортаж

Ветеран УПА Константин Слипецкий, который живет в поселке Мирное Запорожской области, 26 февраля получил удостоверение участника боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Документ ему торжественно вручили представители Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Мелитопольского военного комиссариата. Работа по присвоению ветерану УПА статуса участника боевых действий продолжалась с марта 2018 года.

"В 1991 году принимается закон по реабилитации жертв политических репрессий. Ветеранов УПА реабилитируют. В 1993 году принимается закон Украины о статусе ветеранов войны, куда записывают ветеранов УПА, но хитро записывают: тех, кто воевал до конца 44-го года и те, которые были реабилитированы как жертвы политических репрессий. Закон приняли, а порядок выдачи статуса участника боевых действий им утвердили только в среде 2019 года. Получается, что они 26 лет ждали утверждения этого порядка выдачи статуса участника боевых действий ветеранам УПА", - рассказал представитель Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Запорожской области Константин Денисов.

Поздравить ветерана с получением статуса участника боевых действий приехали мелитопольские и запорожские ветераны войны в Донбассе, волонтеры и местные активисты.

"Большое спасибо, что вспомнили, а так враг народа был. В УПА я вступил мне еще 17 лет не было. Я в УПА поступил в 1944 году в марте месяце. И так я пробыл там до тех пор, пока не оккупировали все. Нас собирались вывозить, а немцы нас перехватили и забрали в лагерь. Нас 11 человек было: 10 было раненых, а я заболел тифом. И вот так я остался живым, потому что тех расстреляли немцы ... И так я был у немцев в лагере, пока война закончилась. Освободили американцы нас. Приехал домой, а дома - в тюрьму. Дали мне 15 лет, но дошло им, что я несовершеннолетний - уменьшили до 7 лет. Это был Норильск ", - поделился своей историей Константин Слипецкий.

Ветеран УПА Константин Слипецкий родился в 1928 году в Черновицкой области. В 1944 году вступил в ряды куреня УПА "Лугового". Срок в лагере отбывал до 1952 года. В 1970-х годах вернулся в Украину и поселился в Мелитопольском районе. В 1991 году был реабилитирован как жертва политических репрессий.

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Ветеран УПА Слипецкий из Запорожской области получил статус и удостоверение участника боевых действий 01
Ветеран УПА Слипецкий из Запорожской области получил статус и удостоверение участника боевых действий 02
Ветеран УПА Слипецкий из Запорожской области получил статус и удостоверение участника боевых действий 03

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