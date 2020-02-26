Мужчину, вернувшегося из Италии, госпитализировали в Черновцах, - ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"Сейчас в областной больнице есть два пациента, которые имеют историю длительного пребывания в Италии. Их состояние несколько нарушено, но не критично, ближе к средне тяжелому состоянию. И у женщины, о которой сообщалось ранее, и у нового пациента - мужчины диагностировали пневмонию. Они проходят лечение и по сравнению с предыдущими сутками их состояние улучшается. Поскольку оба пациента находились в Италии и могли контактировать с больными на коронавирус, то их анализы отправили в Киев для проверки", - сказала она.

Также она рассказала, что грипп у пациентов не подтвердился.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.

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