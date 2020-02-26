Конец Российской Федерации начнется с возвращения Крыма Украине, - "слуга народа" Потураев

Об этом заявил на форуме "Age of Crimea" народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга народа"), комментируя заявления экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что стоит господину Суркову, который в своих медитациях добрался до таких глупостей, вспомнить, что когда-то Советский Союз, на который они там молятся и пытаются восстановить, начал трещать по швам и разваливаться на куски с Прибалтики. Так вот, я убежден, что конец того чудища ... под названием Российская Федерация начнется с возвращения Крыма домой, в Украину ", - заявил Потураев.

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В обнародованном сегодня интервью бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что "Украины нет", зато есть "украинство, то есть, специфическое расстройство умов".