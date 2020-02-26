Украина для сохранения культурного наследия в Крыму ратифицирует протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, - Бородянский

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время форума "Age of Crimea" ( "Время Крыма"), который проходит в Киеве по случаю 6-й годовщины сопротивления российской оккупации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже в этом году начинаем онлайн-курсы украинского и крымскотатарского языка для детей и взрослых для того, чтобы все желающие могли сохранить связь с украиной независимо от места нахождения. Открываем отдельную программу для крымскотатарских проектов и инициатив в Украинском культурном фонде. Исправляем ошибки прошлого для того, чтобы сделать поддержку крымскотатарского вещателя постоянной и независимой от политических капризов, расширяя возможности для поддержки государством перемещенных крымских редакций и медиа, которые освещают крымскотатарскую тематику. И делать это в координации и при непосредственном участии Меджлиса", - сказал Бородянский.

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По словам министра, Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. И этот документ станет основанием защиты украинского культурного наследия во временно оккупированном Крыму и позволит привлечь страну-агрессора к ответственности.

"Мы используем международные механизмы для защиты наших Ханского, Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов, Херсонеса и монастыря Сурб-Хач. Мы будем противодействовать беззаконным археологическим раскопкам и вывозу исторических памятников культуры на территорию России", - подчеркнул Бородянский.

Руководитель МКМС добавил, что была начата в 2020 году программа мобильности молодежи по всей стране включая привлечение молодежи с территории ныне оккупированного Крыма и Донбасса.

"И мы будем расширять такие возможности и дальше. Художественные заведения, которые находятся в сфере управления Министерства культуры, молодежи и спорта, откроют двери для упрощенного поступления абитуриентов из Крыма уже в этом году ", - сообщил министр.

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В то же время он подчеркнул: "Мы должны вспоминать Крым не только в феврале. Мы должны делать так, чтобы наши граждане знали, что их родина о них помнит. Чтобы они получали паспорта, свидетельства о рождении, чтобы они приезжали учиться в украинские университеты. Они должны знать, что им здесь рады, что кроме малой родины у них есть большая ".